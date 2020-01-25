Son Dakika › Güncel › Elazığ'da afad ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2 - Son Dakika
Elazığ'da afad ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2
6 saat önce
Elazığ'da AFAD ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
Elazığ'da AFAD ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2
Son Dakika Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış