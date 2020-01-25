Elazığ'da afad ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da afad ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2 - Son Dakika

Elazığ'da afad ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2

6 saat önce

Elazığ'da AFAD ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2.

Elazığ'da AFAD ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2

Elazığ'da afad ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
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