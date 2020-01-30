Elazığ'da afad'ın deposu yardımlarla doldu - Son Dakika
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Elazığ'da afad'ın deposu yardımlarla doldu

6 saat önce

Elazığ'da AFAD'ın deposu yardımlarla dolduELAZIĞ'da, depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) kentin farklı bölgelerinde kurulan yardım depoları dolup taştı.

Elazığ'da AFAD'ın deposu yardımlarla doldu

ELAZIĞ'da, depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) kentin farklı bölgelerinde kurulan yardım depoları dolup taştı. Elazığ Organize ve Sanayi Bölgesi'nde kurulan depoya gelen tüm yardımlar, AFAD ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra depremzedelere dağıtılıyor.

AFAD, Elazığ'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ülke genelinden gelecek yardımlar için kentin belirli bölgelerinde depolar oluşturdu. Bu depolar, çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yardımlarla doldu. Elazığ Organize ve Sanayi Bölgesi'nde kurulan en büyük depo da yapılan yardımların dağıtılmadan önceki son durağı. Yüzlerce gönüllünün çalıştığı depoda, gelen yardımlar incelendikten sonra depremzedelere dağıtılıyor.

'GÜNLÜK YAKLAŞIK 20 TIR GÖNDERİYORUZ'

Yardım Dağıtım Koordinatörü Melik Uçar, "Burası, lojistik yani gelen birçok yardımın sevk edildiği depodur. Burada TIR'lardan boşaltılan eşyalar, meyve, sebze, kıyafet ve ısıtıcı tarzında ayrıştırılıyor. Ayrım yapıldıktan sonra listeler belirleniyor, diğer koridordan TIR'lara geri yükleniyor ve gönderiliyor. Burada AFAD başta olmak üzere birçok kurum ortaklaşa çalışır" dedi. Gönüllülere de değinen Uçar, "Gönüllü ekiplerimiz de, STK'lardan ve belli başlı platformlardan geliyorlar. Gönüllüler, kendilerince bir program yapıp, burada toplandılar. Bir saat önce gelen 100 kişilik gönüllü grubumuz vardı. Türkiye'nin her yerinden gelmiş ve 'AFAD'ın deposunda buluşalım' diye anlaşmışlar. İnsan kaynağı açısından çok problemimiz yok. Fakat bunları yapmak belli bir süre alıyor. Bin kişi de olsa fark eden bir şey yok. Günlük yaklaşık 20 TIR'a yakın bir alım yapıp, boşaltıyoruz, inceliyoruz ve daha sonra gönderiyoruz. Gelen çok ciddi yardımlar var" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da afad'ın deposu yardımlarla doldu

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
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