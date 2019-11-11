Son Dakika Haberleri: Elazığ'da afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi
Son Dakika Güncel Elazığ'da afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi

Elazığ'da afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi

7 saat önce

Elazığ'da afet ve acil durum sonrası için 95 toplanma alanı oluşturulup, tabelaları asıldı.

Elazığ'da afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi, System.String[]

Elazığ'da afet ve acil durum sonrası için 95 toplanma alanı oluşturulup, tabelaları asıldı.


Elazığ Belediyesi tarafından afet ve acil durum sonrası vatandaşların öncelikli olarak toplanacağı, yapısal tehlike ve risklerden uzak 95 toplanma alanı belirlendi. Olası bir afet ve acil durum halinde vatandaşların bu noktalara yönelerek, aileleriyle bir araya gelmelerine ve sağlıklı iletişim kurabilmelerine olanak sağlanacağı aktarıldı. Afet öncesi bu alanların öğrenilebilmesi amacıyla belirlenen yerler tabelalar ile de işaretlendi.


Toplanma alanlarının her birine yerleştirilen tabelalara telefon okuma özelliğine sahip QR kod da yerleştirildi. Vatandaşların, akıllı telefonlarını QR kod okuma özelliğini kullanarak, nerede olduklarını, enlem ve boylam olarak kesin bir konum bilgisi elde ederek, konum bilgilerini yakınlarıyla paylaşabileceği kaydedildi.


Ayrıca e-devlet üzerinden giriş yapanların "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceği ifade edildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:59 Kaynak: İHA
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