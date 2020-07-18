Elazığ'da afetler tam donanımlı merkezden yönetilecek - Son Dakika

Elazığ'da afetler tam donanımlı merkezden yönetilecek

24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da, Türkiye'de profesyonel ve tam donanımlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin 8'incisi yapılıyor.

24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da, Türkiye'de profesyonel ve tam donanımlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin 8'incisi yapılıyor. Yapımı süren merkez sayesinde her türlü afetlerin tek çatı altında yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.

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24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ederken, kentte afet yönetiminin sağlanması için planlanan AFAD Yerleşkesi ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından Güney Çevre yolu kenarına 40 dönüm alan içerisine yapılan merkezin kaba inşasının büyük bölümü bitti. 6 bin 500 metrekarelik büyüklüğe sahip merkezde, afetinin yönetileceği, 26 tane çalışma grubundan oluşan kamu kurumlarının görev yapacağı ve şehirdeki afetin olumsuzluklarının giderilebileceği profesyonel bir yönetim merkezi olarak planlandığı aktarıldı. Merkezin aynı zamanda Türkiye'de profesyonel ve tam donanımlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 8'incisi olacağı aktarıldı.


Yapımına başlanan ve yıl sonuna kadar bitmesi planlanan merkezle ilgili bilgi veren İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, " Burası, Elazığ Güney Çevre Yolu üzerinde lojistik depomuzun bulunduğu yerde. Hemen yan tarafında AFAD yerleşkemiz yapılıyor. Burası yaklaşık 40 dönümlük bir alan içerisinde. 2019 yılı içerisinde ihalesi yapılan AFAD yerleşkesinin inşaatı yapılıyor. Burası, 2 bin 476 metrekarelik oturma ve 6 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olduğu bir yerleşke. Rabbim bir daha hiç yaşatmaz ama muhtelif bir afette bütün şehrin afetinin yönetileceği, 26 tane çalışma grubundan oluşan kamu kurumlarının görev yapacağı ve bu şehirdeki afetin olumsuzluklarının giderilebileceği profesyonel bir afet yönetim merkezi var" dedi.


Türkiye'de profesyonel ve tam donanımlı Afet Yönetim Merkezinin 8'incisinin Elazığ'da yapıldığını da anımsatan Pıhtılı, "7 tanesi diğer illerde tamamlandı. Nasip olursa yıl sonuna itibariyle buraya taşınacağız. Hem içerisinde AFAD'ın kendi kurum binası var hem de dediğimiz gibi bir Afet Yönetim Merkezi var. Profesyonel bir yönetim merkezi olarak inşa ediliyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da afetler tam donanımlı merkezden yönetilecek - Son Dakika
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