Son dakika haber: Ağabeyini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Şüphelinin adliyeye götürülmesi Adliye binası Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şüphelinin adliyeye götürülmesi Adliye binası Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı Elazığ'da ağabeyini silahla yaralayan ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta ağabey Ş.B. ile kardeşi B.B. arasında henüz belirlemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, B.B. tabancayla ağabeyi Ş.B'yi vurdu. Yaralanan ağabey, 112 Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Elazığ, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Ağabeyini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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