Elazığ'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Elazığ'da otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGT 968 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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