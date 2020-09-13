Son dakika haberi! Ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü.

Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki okulun yakınında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, ikisi şantiye işçilerinin kaldığı, biri ofis olarak kullanılan 3 konteynere sıçradı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Konteynerlerdeki tüplerin patladığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi! Ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü

Cumhuriyet Mahallesi, İnşaat, Elazığ, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 20:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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