Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için ekipler seferber oldu

25.08.2022 10:49
Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için ekipler seferber oldu

Elazığ'da ağaçta mahsur kalan kedi için ekipler seferber olurken, ekiplerin kurtarmaya çalıştığı kedi, ağaçtan aşağı atlayarak gözden kayboldu.

Elazığ'da ağaçta mahsur kalan kedi için ekipler seferber olurken, ekiplerin kurtarmaya çalıştığı kedi, ağaçtan aşağı atlayarak gözden kayboldu.

Olay, merkez Hazardağlı Kavşağında bulunan bir ağaçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar ağacın üstünde kedi sesi geldiğini fark etti. İlk başta kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan vatandaşlar, kediyi kurtarmayı başaramayınca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye personeli ağaca tırmanarak kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Kendisini kurtarmak isteyen personelden korkan kedi, ağaçtan aşağı atlayarak gözden kayboldu.

İtfaiye ekipleri, kedinin araç altında kalmaması için yol kenarlarını incelemesinin ardından olay yerinden ayrıldı. - ELAZIĞ

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Aracın motor kısmına giren kedi kurtarıldı Aracın motor kısmına giren kedi kurtarıldı Rögarda mahsur kalan yavru kediler için seferberlik Rögarda mahsur kalan yavru kediler için seferberlik
Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için ekipler seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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