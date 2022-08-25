Olay, merkez Hazardağlı Kavşağında bulunan bir ağaçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar ağacın üstünde kedi sesi geldiğini fark etti. İlk başta kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan vatandaşlar, kediyi kurtarmayı başaramayınca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye personeli ağaca tırmanarak kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Kendisini kurtarmak isteyen personelden korkan kedi, ağaçtan aşağı atlayarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağaçta mahsur kalan yavru kedi için ekipler seferber oldu - Son Dakika

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