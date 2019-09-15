Elazığ'da ağaçtan düşen kişi öldü
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Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Örgülü köyünde oturan Veysel Bağcıoğlu (35), ailesiyle ceviz toplamak için gittiği bahçesinde çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Bağcıoğlu'nu Palu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bağcıoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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