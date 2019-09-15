Son Dakika Haberleri: Elazığ'da ağaçtan düşen kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da ağaçtan düşen kişi öldü

38 dakika önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da ağaçtan düşen kişi öldü, System.String[]

Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Örgülü köyünde oturan Veysel Bağcıoğlu (35), ailesiyle ceviz toplamak için gittiği bahçesinde çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Bağcıoğlu'nu Palu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bağcıoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elazığ, Palu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te bir düğünde halayda başlayan kavgada 3 kişi yaralandı
MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti Hindistan'da turistik gezi teknesini batması sonucu 12 kişi öldü, 35 kişi kayboldu CHP'li Bekaroğlu'ndan "Demirtaş serbest bırakılsın" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:21:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da ağaçtan düşen kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]