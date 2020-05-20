Elazığ'da ağıldan kaçan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Hayvanları bulunan çiftçi jandarmaya teşekkür etti.

Ardından köy kırsalında geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, 9 saat süren çalışma sonucu hayvanları köyden 6 kilometre uzaklıkta dağlık ve meşelik alanda bularak sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündeğdi köyünde 9 küçükbaş hayvanın ağıldan kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Elazığ 'da ağıldan kaçan 9 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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