Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak - Son Dakika

Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak
6 saat önce
Elazığ'da acil yıkılması kararlaştırılan ağır hasarlı 72 binanın mühürlenmesi için Elazığ Belediyesine yazı gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:40 Kaynak: AA
Elazığ'da acil yıkılması kararlaştırılan ağır hasarlı 72 binanın mühürlenmesi için Elazığ Belediyesine yazı gönderildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6,8 şiddetindeki depremin ardından bini aşkın personelin katılımıyla oluşturulan hasar tespit komisyonları çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Bu kapsamda ağır hasarlı olduğu belirlenen 72 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.
Söz konusu binaların mühürlenmesi de bir yazıyla Elazığ Belediyesine bildirildi.
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