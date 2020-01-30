Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak - Son Dakika
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Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak

18 dakika önce

Elazığ'da acil yıkılması kararlaştırılan ağır hasarlı 72 binanın mühürlenmesi için Elazığ Belediyesine yazı gönderildi.

Elazığ'da acil yıkılması kararlaştırılan ağır hasarlı 72 binanın mühürlenmesi için Elazığ Belediyesine yazı gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6,8 şiddetindeki depremin ardından bini aşkın personelin katılımıyla oluşturulan hasar tespit komisyonları çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Bu kapsamda ağır hasarlı olduğu belirlenen 72 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.

Söz konusu binaların mühürlenmesi de bir yazıyla Elazığ Belediyesine bildirildi.

Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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