Elazığ'da ağır hasarlı bin 159 yapı yıkıldı - Son Dakika
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Elazığ'da ağır hasarlı bin 159 yapı yıkıldı

6 saat önce

Elazığ depreminin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında acil yıkım kararı verilen yapılardan aralarında 9 okul, 4 caminin de bulunduğu bin 159 yapının yıkım işlemi tamamlandı.

Elazığ'da ağır hasarlı bin 159 yapı yıkıldı, System.String[]

Elazığ depreminin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında acil yıkım kararı verilen yapılardan aralarında 9 okul, 4 caminin de bulunduğu bin 159 yapının yıkım işlemi tamamlandı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin arından hasar gören yapıların yıkımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde kontrollü olarak aralıksız devam ediyor. Özellikle depremin ağır hasar verdiği Mustafa Paşa, Sürsürü, Abdullahpaşa ve Rüstempaşa Mahalleri dahil bir çok noktada aralıksız çalışma yapılıyor. 19 uzun erişimli yıkım makinesi makas, 50 ekskavatör ve 100 hafriyat kamyonu olmak üzere 169 iş makinesinin yer aldığı çalışmalar kapsamında şuana kadar ağır hasar alan 9 okul ile 4 caminin de aralarında bulunduğu toplam bin 159 yapı yıkıldı. Bin 159 yapıdan 937'sinin kent merkezi ile merkeze bağlı köylerde, 177'sinin Sivrice ilçesi ile köylerinde, 45'inin ise Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinde yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan, Sürsürü Mahallesi'nde yeni konutlar için temel atma aşamasına girilirken, Mustafa Paşa Mahallesi'nde de enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından temel atma sürecinin başlatılmasının planlandığı bildirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İSE 330 KONUT YIKILDI

Depremin ardından Elazığ Belediyesi tarafından da ise kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildiği bildirildi. Bu kapsamda şuana kadar 330 dairenin bulunduğu 33 binanın yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kent genelinde, bakanlık koordinesinde diğer ağır hasarlı yapıların öncelik durumuna göre yıkımlarına devam edildiği kaydedildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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