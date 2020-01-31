Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı geceleri de devam ediyor - Son Dakika

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Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı geceleri de devam ediyor
6 saat önce
Elazığ bir hafta önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve acil yıkım kararı verilen binaların kontrollü yıkımı geceleri de sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:59 Kaynak: İHA
Elazığ bir hafta önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve acil yıkım kararı verilen binaların kontrollü yıkımı geceleri de sürüyor.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ genelinde 55 yapı yıkılmış 37 kişi hayatını kaybetmişti.3 gün içinde arama kurtarma çalışmasının tamamlanmasıyla ekipler hem enkaz kaldırma hemde acil yıkılması gerekilen binalara yöneldi.
Acil yıkılması gereken 88 yapıdan en çok tehlike oluşturan mahallelerden Mustafa Paşa'da 2, İcadiye,Üniversite,Cumhuriyet ile Sivrice ilçesinde 1'er olmak üzere 6 farklı noktada çalışma gerçekleştiriyor.Binaların yıkımı için ekipler iş makineleri ile geceleri de mesai yapıyor. - ELAZIĞ
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