Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

6 saat önce

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor, System.String[]

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan hasar tespit ekipleri, bugüne kadar 93 bin bağımsız bölümün yer aldığı binalardan yüzde 60'ını kontrol etti.

İnceleme sonucunda yıkımına karar verilen 323 binadan 71'inin yıkımı tamamlandı.

Yıkım yapılan bölgelerde girilebilecek durumdaki evlerde Çevre Şehircilik Bakanlığının izni ve gözetiminde ev sahiplerinin eşyasını çıkartmasına izin veriliyor.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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