Elazığ'da, ağır hasarlı okulların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da, ağır hasarlı okulların yıkımı sürüyor

6 saat önce

ELAZIĞ Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde ağır hasar oluşan okulların yıkım işlemleri sürdürülüyor.

Elazığ'da, ağır hasarlı okulların yıkımı sürüyor, System.String[]

ELAZIĞ Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde ağır hasar oluşan okulların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Lisesi ile Elazığ Lisesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı.

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören okullarda okuyan öğrencilerin başka okullara naklinin yapılmasının ardından ekipler, harekete geçti. Merkezde bulunan ve ağır hasar oluştuğu belirlenen, 1970 yılında yapılan Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Lisesi ile 1964'te yapılan Elazığ Lisesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı. Elazığ genelinde 200 okuldan 14'ünün ağır hasarlı olduğu belirtilirken, diğer hasarlı binaların ise yıkımına başlanacağı kaydedildi.

Ağır hasarlı okullarda eğitim gören yaklaşık 11 bin öğrencinin geçici süreliğine başka okullara nakil işleminin gerçekleştirildiği ve pazartesi günü dersbaşı yapacağı öğrenildi.


Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
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