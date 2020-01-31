Elazığ'da, ağır hasarlı Petek Sitesi yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da, ağır hasarlı Petek Sitesi yıkılıyor - Son Dakika

Elazığ'da, ağır hasarlı Petek Sitesi yıkılıyor

6 saat önce

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen, Sürsürü Mahallesi'ndeki Petek Sitesi'nin kontrollü yıkımına başlandı.

Elazığ'da, ağır hasarlı Petek Sitesi yıkılıyor, System.String[]

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen, Sürsürü Mahallesi'ndeki Petek Sitesi'nin kontrollü yıkımına başlandı.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Dilek Apartmanı'nın bulunduğu Sürsürü Mahallesi'ndeki Petek Sitesi'nin ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı. Dairelerindeki eşyalarını tamamen boşaltan mahalle sakinleri, siteden ayrıldı. Ekipler, 2 iş makinesiyle ağır hasarlı sitenin yıkımını kontrollü sürdürüyor.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü
Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:41:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da, ağır hasarlı Petek Sitesi yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]