Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

6 saat önce

Elazığ'da depremin ardından ağır hasar alan ve acil yıkım kararı verilen 558 yapının yıkım işlemi sürüyor.

Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor, System.String[]

Elazığ'da depremin ardından ağır hasar alan ve acil yıkım kararı verilen 558 yapının yıkım işlemi sürüyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde 4'ü Malatya'da 37'si Elazığ'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, birçok yapı ise hasar gördü. Depremin ilk gününden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde bin kişilik ekiple yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 558 yapıdan 300'den fazlası yıkıldı. Kent genelinde Mustafapaşa, Sürsürü ve Abdullahpaşa Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yıkımların aralıksız devam ettiği bildirildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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