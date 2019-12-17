Elazığ'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı - Son Dakika

Elazığ'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı

6 saat önce

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısında bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 29 düşüş olduğunu söyledi.

Elazığ'da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı, System.String[]

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısında bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 29 düşüş olduğunu söyledi.


Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı valilikte gerçekleştirildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, ilgili kurum müdürleri ve vali yardımcıları katıldı.


Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların önceki ve bu yıl ki verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Geçtiğimiz yıl Elazığ'da bin 94 olay yaşandığı, bu yıl 845'e düştüğü belirtildi.


Faydalı ve verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım," Özellikle suç haritalarının oluşturularak, güzel bir şekilde analiz edilmesi lazım. Zira sorunu ne kadar iyi bilirseniz alacağınız önlemlerde, ortaya koyacağınız tedbirlerde o kadar isabetli olacaktır.Toplumun duyarlılığından, manevi değerlerin, aile kavramının aşınmasına kadar konunun bir çok nedeni var. İl Genelinde 2018 yılında bin 94 olay yaşanmışken, şimdiye kadar 2019 yılında 845 olay yaşanmış. Yüzde 29'luk bir düşüş var. Bununla ilgili tedbir alınırken sadece kadına yönelik değil de şiddeti uygulayana yönelikte tedbirleri alınması gerekiyor. Türkiye genelinde çok güzel uygulamalar yapılıyor. Biraz daha Elazığ özelinde örnek uygulamalar yapalım. Bunu dünya düzeyinde sıfırlamak mümkün değil ama asgari düzeye çekecek uygulamaları yapalım" dedi. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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