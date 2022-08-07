Yavru kediyi sokağa atan kadına 2 bin 724 lira ceza - Son Dakika
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Yavru kediyi sokağa atan kadına 2 bin 724 lira ceza

07.08.2022 15:10
Yavru kediyi sokağa atan kadına 2 bin 724 lira ceza

ELAZIĞ'da ailesiyle geldiği bulvardaki ağacın dibine yavru kediyi bırakıp kaçan S.Ç. adlı kadın, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerince kameralardan tespit edildi.

ELAZIĞ'da ailesiyle geldiği bulvardaki ağacın dibine yavru kediyi bırakıp kaçan S.Ç. adlı kadın, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerince kameralardan tespit edildi. S.Ç.'ye 'Ev hayvanlarını terk etmek' suçundan 2 bin 724 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, geçen 3 Ağustos'ta Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle bulvara gelen S.Ç., iddiaya göre aracından kutuyla çıkardığı yavru bir kediyi kendi çocuğunun gözü önünde ağacın altına bırakıp, uzaklaştı. Olayı görenler durumu İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yeni doğan ve 3-4 günlük olduğu tahmin edilen kediyi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne teslim etti. Kedinin güvene alınmasının ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hayvanı bırakan kişinin S.Ç., olduğunu tespit etti. Ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesince 'Ev hayvanını terk etmek' suçundan S.Ç.'ye  2 bin 724 TL ceza uyguladı.


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Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru kediyi sokağa atan kadına 2 bin 724 lira ceza - Son Dakika

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