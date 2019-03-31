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Elazığ'da AK Parti ve MHP'li Başkan Adayları Oylarını Kullandı

25 dakika önce

Elazığ'ın Belediye Başkan adaylarından AK Partili Şahin Şerifoğulları ve MHP'li Bilal Çoban oyunu kullandı.

Elazığ'da AK Parti ve MHP'li Başkan Adayları Oylarını Kullandı, System.String[]
Elazığ'ın Belediye Başkan adaylarından AK Partili Şahin Şerifoğulları ve MHP'li Bilal Çoban oyunu kullandı.

Elazığ'da sabah saat: 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçim süresinde gece gündüz çalışma yaparak vatandaşlarla buluşan adaylarda oylarını kullandı. AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, ailesiyle birlikte Sürsürü Mahallesindeki Aziz Gül Ortaokulu'nda 1276 nolu sandıkta oyunu verdi. MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Bilal Çoban ise ailesiyle birlikte Üniversite Mahallesindeki Atatürk Ortaokulu'nda 1351 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Başkan adayları, oy kullanmalarının ardından açıklamada bulundu.

Yoğun ve uzun bir çalışmanın ardından bugün sandık başına demokratik hakkını kullanma adına oyu verdiğini belirten AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğluları, "Seçim süreci boyunca çok olgun ve çok seviyeli bir süreç geçirdik. Bu saatten sonra söz de karar da milletindir. Buradan çıkan her türlü kararın başımız üzerinde yeri var. Elazığ için kim daha iyi işler yapacaksa Rabbim ona nasip etsin. Bu saatten sonra sandıktan çıkan sonucu bekleyeceğiz" dedi.

Bu seçimin ülkeye ve şehre hayırlı olmasını temenni eden MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban ise, "38 mahallemizde bütün arkadaşlarımız seçimi iyi bir şekilde geçirdiler. Doğrusunu millet bilecek ve kararı da onlar verecek. Demokrasinin sorduğu bu soruya cevabın başımız üzerinde yeri var. Vatandaşımız neyi gördüyse ona oy verecek. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah şehrimizi utandırmasın" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

AK Parti, belediye başkan adayı, MHP, Elazığ, Politika
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