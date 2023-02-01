Olay, merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık bir şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da akıl almaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü böyle darp etti - Son Dakika

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