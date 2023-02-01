Elazığ'da akıl almaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü böyle darp etti - Son Dakika
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Elazığ'da akıl almaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü böyle darp etti

01.02.2023 10:35

- Elazığ'da akıl almaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti Elazığ'da seyir halindeki otomobili durdurarak sürücüsünün darp edilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Elazığ'da akıl almaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki otomobili durdurarak sürücüsünün darp edilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık bir şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da akıl almaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü böyle darp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da akıl almaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü böyle darp etti - Son Dakika
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