Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" Semineri

Elazığ'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" Semineri

52 dakika önce

Elazığ'da hekimlere "Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Cerrahi Profilaksi" semineri verildi.

Elazığ'da
Elazığ'da hekimlere "Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Cerrahi Profilaksi" semineri verildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde çalışan uzman hekimlere yönelik "Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Cerrahi Profilaksi" semineri düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda yapılan seminerde Uz.Dr.Müge Özgüler tarafından cerrahi alanda antibiyotik uygulanması ile etkili ve verimli bir şekilde antibiyotik kullanımı konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Seminere Başhekim Doç.Dr.Savaş Öztürk, kurum yöneticileri ve hastanede görevli uzman hekimler katıldı.

Sağlık alanında eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Hastane Başhekimi Doç.Dr.Savaş Öztürk, "Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmanın bir yönünü de eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Hastane olarak personelimize ve halkımıza yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu

Cinayete Kurban Giden Amcanın Kesik Bacaklarından Sonra Baş Kısmı da Bulundu Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:08:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]