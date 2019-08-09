Son Dakika Haberleri: Elazığ'da akıma kapılan işçi öldü
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Elazığ'da akıma kapılan işçi öldü

1 saat önce

Elazığ'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'da akıma kapılan işçi öldü, System.String[]
Elazığ'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fırat Aksa Elektrik AŞ çalışanı Murat Oruç (47) Keban İlçesi Gökbelen Köyü Soğuksu Mezrasında çıktığı direkteki elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapılarak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Oruç'un cenazesi otopsi için Elazığ Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Elazığ, Fırat, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:40 Kaynak: AA
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