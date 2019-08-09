Elazığ'da akıma kapılan işçi öldü
1 saat önce
Elazığ'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:40 Kaynak: AA
'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fırat Aksa
Elektrik AŞ çalışanı Murat Oruç
(47) Keban
İlçesi Gökbelen Köyü Soğuksu Mezrasında çıktığı direkteki elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapılarak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Oruç'un cenazesi otopsi için Elazığ Adli Tıp
Morguna kaldırıldı.
Kulağına kelebeğin girdiğini öğrenince hem şaşırdı hem korktu Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'dan yanıt Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu