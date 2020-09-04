Elazığ'da alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Elazığ'da alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

Elazığ'da alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldiELAZIĞ'da, hareket halindeyken bir anda alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ'da, hareket halindeyken bir anda alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Malatya yönüne giden sürücünün ismi belirlenemeyen 44 ABH 210 plakalı kamyonet, bir anda alev aldı. Kamyonete çıkan yangın üzerine ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 22:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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