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Elazığ'da "Altın yapraklar"ın görsel şöleni

6 saat önce

Elazığ'da "Altın yapraklar"ın görsel şöleni Türkiye'de aroması ve kalitesi ile ilk sıralarda yer alan Elazığ'ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda dikili bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacında sonbaharın son günlerinde ayrı bir görsel şölen yaşanıyor Bu yıl yağışların henüz...

Elazığ'da "Altın yapraklar"ın görsel şöleni

Türkiye'de aroması ve kalitesi ile ilk sıralarda yer alan Elazığ'ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda dikili bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacında sonbaharın son günlerinde ayrı bir görsel şölen yaşanıyor

Bu yıl yağışların henüz etkisini göstermemesi üzerine bir çok ağaç sararan yapraklarını henüz dökmedi

ELAZIĞ - Türkiye'de aroması ve kalitesi ile ilk sıralarda yer alan Elazığ'ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda dikili bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacında sonbaharın son günlerinde ayrı bir görsel şölen yaşanıyor. Yöre sakinlerini ağaçlardaki renk cümbüşünü "Altın yapraklar" olarak adlandırıyor.

20 bin nüfuslu Elazığ'ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı bulunuyor. Yılda 70 bin tona kadar kayısı üretiminin gerçekleştirildiği ilçede yağışların henüz etkili olmaması nedeniyle ağaçlar sonbaharın renklerini koruyor. Yeşil ve sarının birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri güzelliği ile etkileyen bahçeler ayrı bir görsel şölen sunuyor. Yazın üretilen kayısılar "Sarı Altın" denilerek müşteriye sunulurken, Sonbaharda ise sararan yapraklar yöre sakinleri tarafından "Altın Yapraklar" olarak adlandırılıyor.

Kayısı bahçelerinde çok güzel görüntü belirten bahçe sahibi Remziye Çetin, "Sonbahar mevsimi olunca doğaseverler daha fazla merak salıyor. Yazın altın sarısı görünümünde olan kayısı şuanda altın yaprak görünümünde" dedi.

Bulunduğu bölgenin güzelliğine değinen bahçe sahiplerinden Hamza Abiç, " Karakaya Barajı'nın hemen kenarında olması güzel bir şölen sunmaktadır. Yukarı taraf dağ, burası ise ova arasında sonbaharın görsel olarak güzelliğini artıyor. Biz pek değerlendirmiyoruz. Ama dışarıdan gelen doğaseverler bu manzarayı değerlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da Altın yapraklar ın görsel şöleni

Türkiye, Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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