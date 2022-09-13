Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

13.09.2022 16:08
Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hicret Mahallesi protokol yolu kenarında yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Sabri Uğur, toprak altında kaldı.

Çevredekiler durumu AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, işçiyi toprak altından çıkardı.

Uğur, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika

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