Elazığ 2023 Spor'un 4-2 üstünlüğü ile devam eden maçın 90+3. dakikasında iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti - Son Dakika

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