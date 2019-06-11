Elazığ'da amatör spor kulübüne malzeme desteği

Elazığ
'da, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) ile Birevim firması amatör spor kulübüne spor malzemesi desteğinde bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ev sahipliğinde Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen programla Doğukent Gençlik ve Spor Kulübüne spor malzemesi desteği verildi.
BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay
, yaptığı açıklamada, geleceğin sporcularının yetişmesi noktasında spora verilen her türlü desteğin önemli olduğunu belirtti.
Bu kapsamda sosyal sorumluluklarının bir gereği olarak geleceğin teminatı olan gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için imkanları dahilinde genç sporculara da destek olduklarını ifade eden Alpay, şöyle devam etti:
"İnşallah yaptığımız bu gayretler neticesinde genç kardeşlerimiz spor olanaklarına biraz daha fazla kavuşacaklar, daha fazla spor yapacaklar. Önce Elazığ ölçeğinde, sonra ülkemizin
ihtiyaç duyduğu zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları hep birlikte yetiştireceğiz. İnanıyorum ki Elazığımız bu konuda da Türkiye
'nin yükselen bir değeri olacaktır."
BEKA Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Birevim İcra Kurulu Üyesi Mucahid Karabalık ise imkanları dahilinde gençlere yönelik eğitim, spor ve sanatla ilgili sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Ülkenin teminatı olan gençlerin her şeyin en iyisine layık olduğunu aktaran Karabalık, "Gençlerimize bir mesaj olarak sporun yanında derslerinde de çok ciddi gayretlerde bulunsunlar, derslerini aksatmasınlar, eğitimlerini de iyi şekilde devam ettirsinler. En güzel yerlerde memleketimizi temsil edecek iyi meslekler edinsinler, bu konuda geri durmasınlar." dedi.
Karabalık, eğitim, spor ve sanatla ilgili yeni projelerle gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner de, gençlere yönelik bu tür desteklerinin kendilerini fevkalade mutlu ettiğini belirterek, başta Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi
olmak üzere maddi ve manevi destekte bulunan herkese teşekkür etti.