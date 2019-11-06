Son Dakika Haberleri: Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

8 saat önce

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'a bağlantıyı sağlayan Elazığ Güneyçevre yolu İmam Efendi Bulvarı'na bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutafa Akgündoğdu idaresindeki 23 LA 451 plakalı otomobil ile Bingöl'den Malatya'ya hasta taşıyan Mükerrem Sağlar idaresindeki 12 AB 029 plakalı ambulans çarpıştı.

Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta da olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumu ağır olduğu bildirildi

Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı
Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 09:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]