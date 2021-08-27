Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine başka bir ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ