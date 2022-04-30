Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

30.04.2022 23:05

Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 PN 243 plakalı kamyon ile 23 AAS 609 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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