Elazığ'da Anka Çocuk Destek Programı Eğitimi

Elazığ'da ANKA Çocuk Destek Programı kapsamında temel personel eğitimi verilmeye başlandı.

Elazığ'da ANKA Çocuk Destek Programı kapsamında temel personel eğitimi verilmeye başlandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde çocuk bakım kuruluşlarında çocuklara verilen hizmetin kapasitesinin artırılması için Elazığ'da personel eğitimlerine başlandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada, bu eğitimin personel için çok önemli olduğunu söyledi.



Bu programın 4 gün süreceğini ifade eden Kenç, şunları kaydetti:



"Eğitimle koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza hizmet veren çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personelin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Eğitimlerin standartlaştırılması ve değişen şartlara göre kendini yenileyebilecek bir modüler sisteme geçilmesi önemli. Personelimizin hizmet kapasitesinin arttırılması ve daha kaliteli hizmet sunma noktasında çalışmalarımız sürüyor."



Anka Eğitim Koordinatörü Harun Özküsen de, bu eğitimlerle çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personelin hizmet kalitesinin arttırılması doğrultusunda donanım kazanmasının amaçlandığını dile getirdi.



Özküsen, "Çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak olumlu tutum kazanmaları, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenme ve davranış bozukluklarının giderilerek sosyal çevreleri ile uyum sağlamalarını hedeflemekteyiz." diye konuştu.

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