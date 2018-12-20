Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Anne ve Babaya Darp İddiası

Elazığ'da Anne ve Babaya Darp İddiası

13 saat önce

Elazığ'da, anne ve babasını darbederek silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Anne ve Babaya Darp İddiası, System.String[]
Elazığ'da, anne ve babasını darbederek silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, B.G'nin anne ve babasını darbettiği iddiası üzerine ikamet ettikleri adrese gitti.

Adreste yapılan aramada 26 paket içerisinde satışa hazır 457 gram kubar esrar ile tabanca ve 17 mermi ele geçirildi.

Anne ve babasını silahla tehdit ettiği de öne sürülen zanlı, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:46 Kaynak: AA

Elazığ, Anne, Güncel
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