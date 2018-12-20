Elazığ'da Anne ve Babaya Darp İddiası
11 saat önce
Elazığ'da, anne ve babasını darbederek silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
'da, anne ve babasını darbederek silahla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, B.G'nin anne ve babasını darbettiği iddiası üzerine ikamet ettikleri adrese gitti.
Adreste yapılan aramada 26 paket içerisinde satışa hazır 457 gram kubar esrar ile tabanca ve 17 mermi ele geçirildi. Anne
ve babasını silahla tehdit ettiği de öne sürülen zanlı, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:26 Kaynak: AA
Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
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