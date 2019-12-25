Elazığ'da "Anneler Buluşuyor" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Anneler Buluşuyor' etkinliği - Son Dakika

Elazığ'da "Anneler Buluşuyor" etkinliği

6 saat önce

Elazığ'da öğretmen ve velilere yönelik "Anneler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da

Elazığ'da öğretmen ve velilere yönelik "Anneler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.


Elazığ Valiliği koordinasyonunda Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından öğretmen ve velilere yönelik 'Anneler Buluşuyor' etkinliği yapıldı. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda tiyatro topluluğu gösterisini sahneledi. Daha sonra Gençlik ile Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle ilgili sinevizyon destekli bilgi verildi. Ardından Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca, katılımcılara "çocuklarda ruhsal ve davranış bozuklukları ailelerin önemi" konulu söyleşi gerçekleştirdi.


Faydalı bir etkinlik düzenlediklerini belirten RAM Müdürü Bekir Erol, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarımız kapsamında lisede okuyan öğrencilerimizin annelerine yönelik bir etkinlik organize ettik. Amacımız, gençlerimizin sağlıklı yaşamla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak, belirli risklerden korunması konusunda özellikle annelerimizi bilinçlenmek, farkındalık düzeyini arttırmaktı. Hem tiyatro hem de söyleşi tarzında bir içeriğin olduğu bir etkinlik düzenledik. İnşallah, ikinci dönemde bunu yerel ve eğitim bölgeleri düzeyinde yaygınlaştırmaya çalışacağız"dedi.


Etkinliğe Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, FÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Atmaca, kurum ve kuruluş müdürleri,çok sayıda öğretmen ile veli katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortaokul öğrencisi 3. kattan düştü, aile okulu ilgisizlikle suçladı
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
23:07 Bakan selçuk'tan duygusal paylaşım - Son Dakika
23:07 Ankara bakan fatih dönmez, 'enerji tüketici zirvesi'nde konuştu-2 - Son Dakika
23:05 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
23:04 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
23:02 İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
21:10 Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:13:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da "Anneler Buluşuyor" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]