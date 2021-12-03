Annelerden kütüphanede ders çalışan üniversite öğrencilerine sürpriz ikramlık - Son Dakika

Elazığ'da, Fırat Üniversitesinde (FÜ) oluşturulan kadın kollarına üye anneler, üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere çorba, pasta, börek ve çay ikramında bulundu.

Öğrencilerin moral ve motivasyonu artırmaya yönelik etkinlik kapsamında, 24 saat açık olan kütüphanede ders çalışmak için sabahlayan öğrenciler için anneler tarafından ikramlıklar hazırlandı.

Öğrenciler ikramlar sayesinde aile sıcaklığını yaşarken moral buldu, mutlu oldu.

FÜ Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş, ara sınavlara hazırlanan öğrencileri yalnız bırakmamak, onların moral ve motivasyon artırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Öğrencilerin sürpriz ikramlarla büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Göktaş şöyle konuştu:

"Üyelerimizle bizlere emanet olan öğrencilerimiz için evlerimizde pastalar, börekler, çorbalar hazırladık. Bizler de birer anneyiz, anne şefkatinin ne olduğunu, anne eli değerek hazırlanan yemeklerin lezzetini çok iyi biliriz. Bu nedenle emanet olan öğrencilerimize anneleri kadar olamasak da bu şefkati hissettirmek istedik. Evlerimizde hazırladığımız pasta ve çorbaları ders çalışan öğrencilerimize ikram ettik. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Annelerimizin gözleri arkada kalmasın, elimizden geldiğince öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler de FÜ'de okumaktan duydukları mutluluğu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.