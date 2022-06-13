Nailbey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evin eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Elazığ'da apartman dairesinde yangın - Son Dakika

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