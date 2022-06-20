Elazığ'da apartmana giren yılan paniğe neden oldu - Son Dakika
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Elazığ'da apartmana giren yılan paniğe neden oldu

20.06.2022 11:32
Elazığ'da apartmana giren yılan paniğe neden oldu

Elazığ'da apartmana giren yılan, kat sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Elazığ'da apartmana giren yılan, kat sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir binanın merdiveninde vatandaşlar yaklaşık yarım metre uzunluğunda yılan gördü. Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakaladı ve şehirden uzak bir noktada doğaya bıraktı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da apartmana giren yılan paniğe neden oldu - Son Dakika

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