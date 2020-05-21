Elazığ'da 'arabalı sinema' etkinliği - Son Dakika

ELAZIĞ Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sinemaya gidemeyenler için açık havada 'arabalı sinema' etkinliği düzenledi.

Elazığ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan sinemalardan bir süredir uzak kalan vatandaşlar için için nostaljik bir etkinlik düzenledi. Kent merkezindeki Abdullahpaşa Mahallesi'nde kurulan platformda, 7. Koğuştaki Mucize filmi izletildi. Belediye ekiplerince, gösterim öncesinde izleyicilere badem, patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları , bu etkinliği 3 gün boyunca sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu etkinliğimiz ilimizde ciddi kabul gördü. İnşallah 3 gün boyunca bu etkinliğimiz devam edecek. Bayramdan sonra da nasip olursa bu etkinliğimizi inşallah ilimizde devam ettireceğiz" dedi.