Elazığ'da araç domuz sürüsüne çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da araç domuz sürüsüne çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ Keban yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AAB 063 plakalı otomobil, yolun karşısından karşısına geçen domuz sürüsüne çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ayakta tedavi edilirken, kazada domuzlar da telef oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Son Dakika

Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart

37 milyon 845 bin liralık zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu?

BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup

DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü

Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum