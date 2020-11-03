Elazığ'da araç şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da araç şarampole uçtu: 1 yaralı
03.11.2020 11:13
Elazığ'da araç şarampole uçtu, 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da araç şarampole uçtu, 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.P. idaresindeki 23 HU 883 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği yürekleri sızlattı 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı