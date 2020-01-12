Elazığ'da araç yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da araç yangını - Son Dakika

Elazığ'da araç yangını

6 saat önce

Elazığ'da seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da araç yangını, System.String[]

Elazığ'da seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın, akşam saatlerine Atatürk ile Cahit Dalokay bulvarlarının kesiştiği istasyon kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BC 459 plakalı otomobil seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü, kavşakta otomobili durdurup yangın tüpü ile müdahale etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.


Motor kısmındaki elektrik aksamından dolayı yangın çıktığı belirtilen ve ekiplerin çalışması ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü
PKK'nın yangın yalanı ortaya çıktı 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
00:58 Genç kadın, çalılıklar arasında yarı çıplak halde ve yaralanmış şekilde bulundu - Son Dakika Haber
00:18 12 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
23:50 Önce cinayet işledi ardından intihar etti - Son Dakika Haber
23:47 Bursa'da markette silahlı gasp - Son Dakika Haber
23:36 İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da bulundu - Son Dakika Haber
23:34 Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 02:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da araç yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]