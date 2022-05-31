Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı

31.05.2022 17:48

Elazığ'da, aracında 7 kilogram esrar ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

Elazığ'da, aracında 7 kilogram esrar ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ- Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırın kupa kısmında arama yaptı.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, tırın kupasında yer alan bir bölmeye gizlenmiş çanta içerisinde 7 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan tır şoförü A.Ö.O. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan asayiş şubesi Yunus ekiplerince kent merkezinde şüpheli görülen bir araç yapılan aramada 9 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan A.Ç, "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla, diğer 2 kişi ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aracında uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı - Son Dakika


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