Elazığ'da, araçların buzlanan yolda çarpışma anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Elazığ'da, araçların buzlanan yolda çarpışma anı kameraya yansıdı
18.02.2021 01:15
Elazığ'da buzlanan yolda kayan 4 otomobil ile 1 pikabın çarpışma anı cep telefonuyla görüntülendi.
Elazığ'da buzlanan yolda kayan 4 otomobil ile 1 pikabın çarpışma anı cep telefonuyla görüntülendi.
Kentte akşam saatlerinde devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Çaydaçıra Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi'nde kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Eğimli yolda çok sayıda aracın kayması ve 4 otomobil ile 1 pikabın çarpışma anı cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde kayan bir otomobilden inen sürücü ile yolcunun aracı tutmaya çalıştığı, kayan 3 otomobil ile bir pikaba çarpma anı yer alıyor.
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