Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı - Son Dakika

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Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı
6 saat önce
Elazığ'da Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
Elazığ'da Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı.
Gece boyu devam eden arama kurtarma çalışmaları gün doğumunda hız kazandı. Elazığ'da vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT, UMKE, İHH ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu. Dilek Apartmanı'nın enkazında arama yapan ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ELAZIĞ
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