Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı - Son Dakika

Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı

6 saat önce

Elazığ'da Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı.

Elazığ'da Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı.

Gece boyu devam eden arama kurtarma çalışmaları gün doğumunda hız kazandı. Elazığ'da vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT, UMKE, İHH ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu. Dilek Apartmanı'nın enkazında arama yapan ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(İsmail Coşkun/İHA)

Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi
Muhabir, eline aldığı beton parçasının parçalandığını görünce şaşkına döndü Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı Enkaz altında kalan karı kocayı büyük çaba göstererek kurtaran Suriyeli genç, kurtardığı çiftle görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]