Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6 - Son Dakika

Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6

6 saat önce

Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6.

Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6

Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:34 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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