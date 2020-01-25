Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6 - Son Dakika

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Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6
6 saat önce
Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:34 Kaynak: DHA
Elazığ'da arama ve kurtarma ekipleri, enkaz altındaki depremzedeleri çıkarıyor - 6
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