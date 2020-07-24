Elazığ'da aranan 2 kişi, saklandıkları çadırda yakalandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çok sayıda suçtan aranan 2 kişi, dağlık arazide kurdukları çadırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 14 ayrı suçtan 2016 yılından beri aranan A.A. ile 4 ayrı suçtan 2011 yılından beri aranan C.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. JASAT tarafından yapılan istihbari çalışma sonrası A.A. ve C.A.'nın, dağlık arazide kurdukları çadırda saklandıkları belirlendi. Yerleri tespit edilen A.A. ve C.A, JASAT ekibi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.