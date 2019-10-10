Son Dakika Haberleri: Elazığ'da aranan hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Elazığ'da aranan hükümlü yakalandı

Elazığ'da aranan hükümlü yakalandı

1 saat önce

ELAZIĞ'da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ayrı suçtan aranan A.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

Elazığ'da aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

ELAZIĞ'da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ayrı suçtan aranan A.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlünün Akçakiraz beldesinde bir adreste olduğu yönünde bilgi alan ekipler harekete gecikti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.T. jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:26 Kaynak: DHA
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